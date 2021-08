Roma, il momento delle scelte: se Diawara parte, Bove e Darboe restano in rosa

Il guineano piace tanto al Wolverhampton, pronto a offrire 15 milioni. Ora i due prodotti del vivaio sperano

La Roma chiude la sua pre-stagione con un bel 5-0 ai marocchini del Raja. Nel secondo spazio anche per i giovani Bove e Darboe. Fino alla scorsa settimana in ballottaggio per un posto in rosa, adesso potrebbero restare entrambi a sorpresa. Come appreso da Forzaroma.info, con la nuova offerta del Wolverhampton per Diawara e l'apertura del guineano, i piani possono cambiare. Se uscisse il guineano, i due prodotti del vivaio resterebbero come quarto e quindi mediano. Questa settimana la scelta definitiva, Bove e Darboe aspettano. L'italiano è stato tra i giovani più positivi in questo ritiro, nonostante una frattura pregressa al radio che l'ha costretto a fare tutta la preparazione con una fasciatura che ne ha limitato i movimenti. Nonostante ciò Edoardo è riuscito a farsi notare da Mourinho, che lo vede anche con un ruolo più avanzato e quindi come vice-Pellegrini.