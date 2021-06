Roma, il Milan su Giroud: se non arriva può tornare l’idea Dzeko

In caso di mancato arrivo del francese dal Chelsea, i rossoneri sono pronti a pensare nuovamente al bosniaco

Il Milan non smette di pensare a Edin Dzeko. Il bosniaco e la Roma non hanno acora sciolto in via ufficiale le riserve sul futuro dell'attaccante, che ad ora sembra andare verso la permanenza in giallorosso con Mourinho. Salutato Fonseca e con ancora un anno di contratto, il numero 9 potrebbe restare a Trigoria nonostante le indiscrezioni delle scorse settimane su un addio immediato a zero. In un caso potrebbe tornare anche l'idea Milan per l'ex capitano della Roma. Secondo 'Sky Sport', infatti, i rossoneri stanno aspettando risposte dagli agenti Giroud e sulla possibilità che si liberi a zero dal Chelsea. Se non dovesse concretizzarsi la pista che porta al francese, un profilo praticamente identico per Maldini sarebbe proprio quello di Edin Dzeko che quindi può tornare nei pensieri del 'Diavolo'. Il bosniaco era stato già vicino al Milan alcuni anni fa ed è sempre stato un calciatore apprezzatissimo in via Aldo Rossi.