Calciomercato Roma, il Milan piomba su Schick

Il Milan mette nel mirino Patrik Schick. L’attaccante è di proprietà della Roma ma attualmente è in prestito al Lipsia. I tedeschi sono intenzionati a riscattare il suo cartellino, ma i 28 milioni chiesti dai giallorossi sono ritenuti eccessivi dal club. Ecco perché, come riporta Sky Sport, nel caso in cui Roma e Lipsia non dovessero trovare un accordo, i rossoneri sarebbero pronti ad inserirsi per acquistare l’attaccante ceco. Il club milanese è pronto ad inserirsi e puntare forte su Schick.