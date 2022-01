Roma, il mercato non è finito: si valuta ancora l’operazione Ndombelè

Il francese in uscita dal Tottenham potrebbe arrivare in prestito negli ultimi giorni di mercato

Questa mattina la Roma ha finalmente abbracciato il nuovo regista di personalità chiesto a gran voce da Mourinho. I giallorossi sono molto attivi sul mercato e per un Sergio Oliveira che arriva, ci sono Mayoral e Villar in uscita, ormai destinati al Getafe. Come riportato da Calciomercato.it, con l'uscita del centrocampista spagnolo e la possibile partenza anche di Diawara, ora in Coppa d'Africa, non è da escludere un nuovo tentativo per Ndombelè. Il centrocampista francese è in uscita dal Tottenham ormai da diverse settimane e la Roma potrebbe provare a portarlo nella Capitale negli ultimi giorni di mercato anche in prestito secco.