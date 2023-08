Roma, il giro del bomber dopo 80 giorni: Zapata a rischio. Ecco le alternative

Il giro del bomber in 80 giorni, senza trovarlo però. Tanti ne sono passati dall'infortunio di Abraham in data 4 giugno. Oggi siamo al 23 agosto, sono passate le ferie (quasi) per tutti e di nomi sotto il naso di Pinto ne sono sfumati all'incirca una decina. L'ultimo potrebbe essere quello di Duvan Zapata, che già faticava a mettere d'accordo tutti, e che oggi sembra quasi una chimera. Il colombiano è stato stoppato da Gasperini prima del casello per Orte. Duvan ha obbedito e, almeno per ora, da Bergamo non dovrebbe muoversi visto l'infortunio di Tourè. Prima di questo avvenimento si poteva prendere, ma Pinto era restio sulla formula poi accettata. Ma ormai era tardi. Come per Scamacca, come per Marcos Leonardo, come per Arnautovic. Andiamo avanti. Perchè Mourinho la punta la vuole eccome, e ci mancherebbe altro. I nomi lussureggianti ancora sul mercato sono due: Alvaro Morata e Romelu Lukaku. Operazioni dispendiose, a tratti impossibili. O forse no. Per il belga bisognerebbe aspettare gli sgoccioli del calciomercato e provare a prenderlo in prestito dal Chelsea magari con la promessa di un Abraham domani. Una prospettiva rischiosa, troppo per una squadra che ha solo Belotti in rosa. Per lo spagnolo bisognerebbe prendere un aereo stasera e accontentare le richieste dell'Atletico Madrid superando la Juve e le remore di un mese fa. Dybala e Mourinho lo avevano già convinto, ora bisognerebbe convincere Friedkin. A