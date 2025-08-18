Nei giorni scorsi erano stati effettuati dei sondaggi da parte di West Ham e Tottenham

Redazione
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Pellegrini lavora per il rientro: l'allenamento a Trigoria sul tapis roulant

Il futuro di Lorenzo Pellegrini è ancora da decifrare. Oggi è atteso il ritorno in gruppo, ma le voci di mercato non si placano. Secondo quanto riportato da Lady Radio la Fiorentina ha messo gli occhi su di lui. Il numero 7 giallorosso piace molto a Pradè ma per il momento Pellegrini ha voglia di provarsi a giocarsi le proprie carte con Gasperini. Nei giorni scorsi erano stati effettuati dei sondaggi da parte di West Ham e Tottenham. Nessuna offerta ufficiale è arrivata a Trigoria e il contratto di Lorenzo scade tra meno di 12 mesi.

Lorenzo pellegrini AS Roma Training Session

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