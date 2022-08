Roma, il Fulham vuole chiudere per Kluivert: offerti 9,5 milioni

Il club londinese accelera per l'acquisto in prestito dell'attaccante olandese ormai fuori dal progetto tecnico di Mourinho

Il Fulham sta tentando di chiudere un accordo con Justin Kluivert. Secondo quanto riferisce Evening Standard, il club inglese vorrebbe acquistare in prestito l'attaccante della Roma per 8 milioni di sterline, circa 9,5 milioni di euro. Dopo l'infortunio al ginocchio di Manor Solomon, la squadra allenata da Marco Silva vuole accelerare i tempi per arrivare all'attaccante olandese. Kluivert è uno dei calciatori che non rientrano nei piani tecnici di José Mourinho e il gm capitolino Tiago Pinto sta cercando di piazzarlo per sfoltire il reparto offensivo.