Roma, idea Arribas per il dopo Dybala: le ultime

La Roma pensa al futuro. I giallorossi seguono Sergio Arribas dell'Almeria in caso di addio di Paulo Dybala. Classe 2001, il trequartista spagnolo è stato inserito nella lista dei possibili sostituti dell'argentino come riporta Sky Sport. La permanenza di Dybala nella Capitale, infatti, è ancora da stabilire. Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, vorrebbe trattenere l'ex Juventus. Per questo motivo si può aprire uno spiraglio tra le parti per sedersi al tavolo delle trattative e parlare di rinnovo. Qualora Dybala, invece, decidesse di lasciare la Roma, avrebbe il Boca Juniors che lo aspetta a braccia aperte. Per questo motivo, la squadra giallorossa ha inserito Arribas nella lista dei possibili sostituti del numero 21.