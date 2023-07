Roma, il Chelsea valuta di pagare la clausola di Dybala

Si tratterebbe di un' idea allo stato embrionale, ma sono in corso le prime valutazioni in corso da parte dei Blues. La clausola per l'estero di Dybala, al momento attuale, è da 12 milioni

Respinte le sirene arabe, ora per Dybala potrebbero suonare forti quelle della Premier. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo De Santis de La Stampa, infatti il Chelsea di Pochettino avrebbe messo l'argentino nella lista degli acquisti dell'estate. Si tratterebbe di un' idea allo stato embrionale, ma sono in corso le prime valutazioni in corso da parte dei Blues. La clausola per l'estero di Dybala, al momento attuale, è da 12 milioni (da 20 per l'Italia) ed è valida fino al 30 luglio a meno di un rinnovo con adeguamento. La Roma, al momento, non è preoccupata anche perché Paulo ha promesso di restare sia al club che a Mourinho.