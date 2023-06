Roma, il cartellino di Morata è troppo alto: la chiave potrebbe essere Ibanez

La Roma è a caccia di un attaccante, un bomber che sappia fare il suo lavoro e sostituire Tammy Abraham, costretto ad un lungo stop. Tra i tanti nomi sul taccuino di Tiago Pinto, è spuntato anche quello di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, ora all'Atletico Madrid, ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha mai nascosto il suo forte amore per l'Italia. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, viste le alte pretese del club di Madrid, irraggiungibili per tasche giallorosse, una possibile soluzione potrebbe essere quella di inserire nella trattativa Roger Ibanéz. Il brasiliano è considerato un probabile partente dopo una stagione davvero sottotono e Mourinho, difficilmente lo aspetterà per un'altra annata. L'Atletico dovrà, comunque, in qualche modo, abbassare le sue richieste visto che rischierebbe di perderlo a zero la prossima stagione. Il centravanti ex Juventus, invece, anche in passato si è mostrato sempre molto vago sul suo possibile ritorno in Serie A: "Si sa come vanno le cose nel calcio, soprattutto nel mondo del mercato. Se in estate dovessero verificarsi certe situazioni favorevoli e determinate opportunità sia per il club acquirente che per quello cedente, allora ciò che è blindato potrebbe sbloccarsi". Anche la foto di ieri in cui immortalava i suoi tre figli con indosso la maglia giallorossa regalata da Dybala non è di certo passato inosservata. Su Morata, resta vigile anche la Juventus che osserva la situazione da non troppo lontano.