Roma, idea scambio con la Fiorentina: Piccoli in giallorosso per Dovbyk

Il centravanti italiano è arrivato a Firenze la scorsa estate per una cifra monstre dal Cagliari, a cui spetta pure una percentuale sulla rivendita, circa 25 milioni più bonus. Un prezzo che ha suscitato non poche polemiche, considerando poi anche il rendimento deludente con appena 3 reti in campionato. Un'annata comunque condizionata dal pessimo ruolino di marcia di tutta la squadra che si è salvata solamente adesso. Gasperini conosce però molto bene Piccoli, che è cresciuto proprio all'Atalanta (è arrivato quando aveva 13 anni) ma senza riuscire a sfondare. Da lì una serie di prestiti a Spezia, Genoa, Lecce, Empoli e Verona prima di trovare spazio e gol a Cagliari. Ha 25 anni, è ancora giovane e con Gasp può cercare la sua dimensione.