Gasperini aspetta le mosse dei Friedkin. In primis un colloquio con Dan, poi ovviamente la scelta del direttore sportivo in modo da agire in maniera concreta da subito sul mercato. Soprattutto in attacco. Secondo quanto riportato da 'Leggo', ci sono stati i primi contatti per Summerville del West Ham, già accostato nei mesi scorsi, e si starebbe studiando anche un possibile scambio di prestiti con la Fiorentina. In particolare, Dovbyk andrebbe in viola mentre in giallorosso arriverebbe Roberto Piccoli.
calciomercato as roma
Roma, idea scambio con la Fiorentina: Piccoli in giallorosso per Dovbyk
Il centravanti italiano è arrivato a Firenze la scorsa estate per una cifra monstre dal Cagliari, a cui spetta pure una percentuale sulla rivendita, circa 25 milioni più bonus. Un prezzo che ha suscitato non poche polemiche, considerando poi anche il rendimento deludente con appena 3 reti in campionato. Un'annata comunque condizionata dal pessimo ruolino di marcia di tutta la squadra che si è salvata solamente adesso. Gasperini conosce però molto bene Piccoli, che è cresciuto proprio all'Atalanta (è arrivato quando aveva 13 anni) ma senza riuscire a sfondare. Da lì una serie di prestiti a Spezia, Genoa, Lecce, Empoli e Verona prima di trovare spazio e gol a Cagliari. Ha 25 anni, è ancora giovane e con Gasp può cercare la sua dimensione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA