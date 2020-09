Roma, idea Scamacca come vice Milik

Non solo Milik per l’attacco perché dopo l’addio di Kalinic, la Roma avrà bisogno anche di un vice per il suo attaccante titolare. Come riporta Sky Sport, l’idea rimbalzata nelle ultime ore si chiama Gianluca Scamacca, ex prodotto del vivaio giallorosso e ora al Sassuolo dopo una buona stagione in B con l’Ascoli. Da valutare, però, c’è anche la situazione pregressa del centravanti con il club capitolino. Nel 2016, infatti, scelse di trasferirsi al Psv facendo arrabbiare la società giallorossa.

