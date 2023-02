Roma, idea Raul Jimenez per l’estate: il Wolverhampton è pronto a cederlo

La Roma guarda ancora in Premier sul mercato. L'ultimo nome accostato ai giallorossi è quello di Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton che sta trovando poco spazio. Il messicano - ex compagno di Rui Patricio - era uno dei giocatori più importanti del campionato prima del bruttissimo infortunio alla testa che lo ha tenuto fuori diversi mesi. Ora il classe '91 sta giocando pochissimo, a causa di qualche infortunio e anche della folta concorrenza nel suo reparto da Cunha a Diego Costa. E anche il prossimo anno, con il ritorno di Kalajdzic, le porte sono chiuse. Per questo il Wolverhampton, come scrive il giornalista inglese Pete O'Rourke, è più che disponibile a lasciarlo partire. E sull'ex Atletico Madrid e Benfica (scadenza 2024) ci sarebbero - come rilanciato anche dai media messicani - proprio gli occhi della Roma, con Mourinho che lo conosce bene per averlo affrontato in Premier League. A favorire l'operazione anche Jorge Mendes, agente dello Special One e uomo mercato molto influente nel club inglese.