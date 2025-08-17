La Roma segue con interesse Matteo Pessina. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il capitano del Monza potrebbe rappresentare una buona opportunità di mercato per rinforzare il centrocampo a prezzi contenuti. Dopo la retrocessione, il club brianzolo lo lascerebbe partite per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Nei giorni scorsi si era informato anche il Bologna senza però affondare il colpo. La Roma, Massara e soprattutto Gasperini, che lo ha avuto con sé all'Atalanta per 3 stagioni, ci pensano seriamente. Resta ancora però da capire la formula: possibile un prestito con diritto o obbligo di riscatto. L'ultima stagione per Pessina non è stata delle migliori: la lacerazione tendinea e la conseguente operazione lo hanno infatti costretto a saltare 26 partite in tutto.