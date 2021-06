Roma, idea Lloris per la porta. Mourinho lo difese dopo una rissa al Tottenham

Scadenza di contratto nel 2022, i Friedkin sarebbero aiutati dal decreto crescita: l'ingaggio costerebbe "solo" 4,5 milioni

Il sogno quasi impossibile si chiama sempre Donnarumma. Ma la Roma di Mourinho ripartirà certamente da un nuovo portiere, affidabile e con esperienza. Dal ritiro della Francia - riportano Il Messaggero e La Gazzetta dello Sport - arriva l'interesse dello Special One per Hugo Lloris, 34enne del Tottenham. E proprio in Inghilterra Mourinho l'ha conosciuto. In scadenza nel 2022, tre giorni fa sul suo futuro e sulla prossima sessione di calciomercato a detto: "Risponderò a questa domanda terminato l'Europeo". Il contratto è da 6 milioni a stagione, però la Roma sarebbe "aiutata" dal decreto crescita che tassa al 50% il lordo. Ai Friedkin costerebbe 4,5 milioni netti. Sull'esonero di Mourinho, Lloris spiegò: “Non è mai un momento facile. È una decisione del club e come giocatore posso solo andare avanti. Lui ha fatto vedere solo cose belle nel mondo del calcio, non posso far altro che rispettarlo".