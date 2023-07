Roma, i Primavera Ruggiero e Pellegrino ceduti a titolo definitivo al Pineto

L'attaccante classe 2004 e il centrocampista tornato recentemente dal prestito al Latina sono pronti a lasciare la capitale per accasarsi al club abbruzzese, neopromosso in Serie C

Doppio arrivo alla corte del Pineto. Il club abbruzzese, neopromosso in Serie C, sta portando avanti la campagna acquisti per rinforzare la rosa in vista della nuova categoria e secondo quanto riportato da Sportitalia, la scelta stavolta è ricaduta su due ragazzi della Primavera della Roma: Mattia Ruggiero, attaccante classe 2004, e Alessandro Pellegrino, centrocampista giallorosso lo scorso anno in prestito al Latina. Arrivano entrambi a titolo definitivo, e le loro partenze si aggiungono a quelle degli altri Primavera Missori, Padula e Majchrzak. E stando alle ultime indiscrezioni, non è escluso che possa partire lo stesso Giacomo Faticanti, fresco campione d'Europa Under 19.