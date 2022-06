Roma-Guedes, Gattuso dice sì a Carles Perez: ora l’affare è in discesa

Obiettivo Gonçalo Guedes, a prescindere da Zaniolo. Mourinho ha espresso la volontà di avere un’altra punta in un attacco che l’anno scorso ha visto solo Abraham andare in doppia cifra. Il portoghese resta l’affare più vicino grazie alla scadenza del contratto nel 2023, alla necessità di Valencia di fare cassa e soprattutto alla presenza di Mendes che mira a un trasferimento del suo assistito alla corte di Mou. Proprio il mega agente sta cercando di far abbassare le pretese del club spagnolo che era partito da una valutazione di 38 milioni. La Roma è disposta ad arrivare a 20 più il cartellino di Carles Perez, che a Gattuso piace molto al contrario di Diawara. Una valutazione complessiva di circa 30 milioni che potrebbe convincere il Valencia a cedere Guedes. Il portoghese ha già detto sì alla Roma e vuole lavorare con Mourinho, uno dei suoi miti da bambino. In giallorosso firmerebbe un contratto da circa 2,5 milioni a stagione. In piena linea coi parametri.