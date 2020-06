Roma, Gonalons piace anche al Racing Strasburgo

Tra gli esuberi da piazzare nel prossimo calciomercato della Roma, c’è sicuramente Maxime Gonalons. La Roma lo ha dato in prestito al Granada, ma il francese non verrà acquistato se non dovessero concretizzarsi le condizioni per l’obbligo di riscatto. Tuttavia, il centrocampista ha un buon mercato in giro per l’Europa: in Francia c’è da tempo il Lens e ora la fila si allunga anche con il Racing Strasburgo. Come riportato da le10sport.com,lLa Roma potrebbe abbassare le sue pretese per la cessione del mediano classe ’89, al fine di concludere con una stretta di mano l’accordo. Gonalons, dal canto suo, potrebbe essere accontentato sull’ingaggio da parte della società d’Alsazia.