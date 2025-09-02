La Roma ha chiuso il mercato a bocca asciutta, con Gasperini che quindi non avrà il tanto atteso attaccante esterno. L'obiettivo è sempre stato Sancho, poi la candidatura di Tyrique George che è seguito dallo stesso agente. Secondo 'Alfredo Pedullà', i giallorossi non sono mai stati convinti di prelevarlo dal Chelsea. Ad esempio per il costo di 25 milioni di euro, che rendevano l'inserimento tardivo negli schemi di Gasperini un rischio importante. E soprattutto - si legge sul sito dell'esperto di mercato - perché acquistare un calciatore dello stesso procuratore che "ha negato Sancho alla Roma sarebbe stato un autogol all’incrocio dei pali". Per questo il club capitolino non avrebbe mai approfondito la pista con convinzione. Il Fulham, invece non è riuscito a depositare il contratto in tempo.