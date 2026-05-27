La Roma ha messo nel mirino Mason Greenwood. L'esterno del Marsiglia è reduce da un'altra ottima stagione, ha numeri importantissimi a livello realizzativo e per lui - scrive 'Leggo' - Gasperini si è mosso personalmente. Con successo, a quanto pare. L'ex Manchester United infatti avrebbe mostrato segnali di una prima apertura. La Champions ovviamente può fare la differenza, Greenwood è il primo nome individuato per costruire un attacco di alto livello, ma insieme a lui ci sono anche i nomi di Summerville, Nusa e Tzolis.