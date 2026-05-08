Roma, Gasperini e un poker per l’ala sinistra: Summerville, Tzolis, Tel e Nusa

L'ala sinistra, un eterno dilemma. Dopo le bocciature doverose di Bailey e Zaragoza, la Roma ora deve provarci sul serio. Secondo quanto riportato da Leggo, tra i profili più graditi a Gian Piero Gasperini ci sono Crysencio Summerville, Christos Tzolis, Mathys Tel e Antonio Nusa. Summerville è forse il nome che più si avvicina all’identikit ideale per Gasperini. Ala sinistra del West Ham, rapido, esplosivo e fortissimo nell’uno contro uno, l’olandese ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. Il club inglese non vorrebbe cederlo ma in caso di retrocessione sarebbe quasi costretto a farlo.

Della stessa agenzia di Malen c'è anche Tzolis, esterno offensivo del Club Brugge. Greco, classe 2002, esterno sinistro naturale ma capace di giocare su entrambe le fasce, ha un valore economico simile a Summerville. La Roma aveva già effettuato un sondaggio in passato e il suo nome è tornato forte negli ultimi giorni. Tzolis piace per la capacità di creare superiorità numerica, un po' come faceva de Ketelaere a Bergamo. C’è poi Antonio Nusa, forse il numero uno della lista ma con una valutazione che supera i 45 milioni. Il talento norvegese del Lipsia è seguito da tempo dagli scout giallorossi. Classe 2005, è uno dei prospetti più esplosivi del calcio europeo: velocità devastante, tecnica nello stretto e grande capacità di spaccare le partite partendo largo a sinistra. Occhio anche a Tel del Tottenham, anche lui cercato a gennaio e in condizioni simili a Summerville vista la situazione degli Spurs.