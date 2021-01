Roma, Fuzato non convince il Gil Vicente: rientrerà dal prestito

Daniel Fuzato, portiere di proprietà della Roma, rientrerà alla base dal prestito al Gil Vicente, club portoghese attualmente decimo in campionato. Il brasiliano per il momento si riunirà al gruppo di Fonseca, ma il poco spazio a disposizione e la tanta voglia di crescere e migliorare potrebbero portare il talento sudamericano altrove: sul giocatore è infatti forte l’attenzione di alcuni club della Serie B italiana.

Per il classe ’97 l’esperienza in Liga NOS non è stata delle più produttive in questi sei mesi: zero presenze all’attivo per l’estremo difensore, ormai presenza fissa dei convocati della Nazionale brasiliana eppure mai in grado di mettersi in mostra in Portogallo.