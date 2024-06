Roma, Furie Rosse sul mercato: da Gomez e Riquelme a Sangaré. DDR vuole più Liga

La Spagna ci ha fatti neri. Ma che negli ultimi anni i prodotti iberici siano più appetibili di quelli italiani (si parla di calcio ovviamente) non è certo un segreto. Lo sa anche De Rossi che da sempre segue la Liga avendo come modelli di riferimento anche Guardiola e Luis Enrique. Qualità tecnica, facilità di passaggio e corsa sono presupposti fondamentali se vuoi giocare in Nazionale. E quindi si guarda anche e soprattutto alla Spagna in questa prima fase di mercato. Il primo colpo arriva proprio da lì. Si tratta di Buba Sangarè , nato ad Elche e sbocciato nel Levante. Nei prossimi giorni il terzino classe 2007 sarà a Trigoria, acquistato per 1,5 milioni. Un innesto per la panchina ovviamente, ma in molti credono che a breve possa diventare un elemento di spicco nel suo ruolo.

Diverso sarebbe il destino di Rodrigo Riquelme, nato a Madrid dove gioca con l'Atletico dopo essersi fatto notare pure col Girona. De Rossi lo vede come esterno sinistro ideale del suo 4-3-3 considerate le doti di "gamba" e di pericolosità in area del ragazzo. Valutato 30 milioni, la Roma sarebbe disposta per ora ad arrivare a 20. Trattativa non facile, ma nemmeno impossibile. E sempre a Madrid piace (tanto) pure Omorodion, l'attaccante di Melilla però costa uno sproposito (più di 40 milioni) e difficilmente può essere un obiettivo realmente perseguibile. Senza contare Morata, capitano degli iberici e da tempo accostato anche alla Roma. Finiti qua? Macché. Nelle ultime ore è emerso l'interesse pure per il terzino sinistro Sergio Gomezdi proprietà del Manchester City, è nato a Badalona ed è un classe 2000. È alto 1,71 m e ha 10 gol in 19 partite con la nazionale Under 21. Altro prospetto di un calcio che non ha paura di far giocare un 16enne come Yamal in Nazionale. Insomma, se in serie A la qualità manca meglio affidarsi ai cugini del Mediterraneo.