Roma, fumata nera per la cessione di Villar al Paok: i giallorossi chiedono 6 milioni

Pinto in questi giorni è impegnato a definire le ultime cessioni. È ad un passo dall'addio Carles Perez che tornerà al Celta Vigo, mentre si blocca la trattativa per la vendita di Villar. Sullo spagnolo c'era il forte interesse del Paok, ma secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i club non hanno trovato un accordo. La Roma valuta il centrocampista 6 milioni di euro e i greci arrivavano al massimo a 5 milioni. Per questo è arrivata la fumata nera e l'ex Getafe resta ancora a caccia di una squadra per la prossima stagione. È fuori dai piani di Mourinho e non resterà a Trigoria.