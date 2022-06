Roma, Frattesi si taglia le vacanze: la chiave col Sassuolo è Volpato

Davide Frattesi non vede l’ora di sbarcare tanto che rinuncerebbe al supplemento di ferie per la Nazionale e si presenterebbe a Trigoria il 5 luglio. Anche la Roma vuole riabbracciarlo e sperava di chiudere già ieri l’operazione. Chi non è d’accordo è il Sassuolo anche se sembrano solo schermaglie dialettiche quelle andate in scena ieri a Milano tese a rimediare qualcosa in più. Il club neroverde ha sparato ancora alto e la distanza di 7-8 milioni può essere colmata solo dall’inserimento di una contropartita. Non convincono Felix, Tripi, Missori e Falasca. Il Sassuolo ha chiesto Bove, ricevendo però il no della Roma. Così la chiave che può mettere d’accordo tutti è Volpato. Il ragazzo, di scuderia Totti, potrebbe finire a titolo definitivo al Sassuolo con un diritto di recompra da parte della Roma. Frattesi continua ad essere molto ottimista e in Sardegna parla almeno 3 volte al giorno col suo procuratore per venire a Roma e firmare il contratto da 2 milioni a stagione. Il club giallorosso gli ha riservato la maglia numero 16. Il centrocampista in una chiacchierata con De Rossi aveva detto di voler aspettare un anno per potersela guadagnare ma Capitan Futuro gli ha consigliato di prenderla subito. In queste ore la Roma si ripresenterà alla porta del Sassuolo che intanto non ha ricevuto altre offerte di quella portata per Frattesi. L’affare si farà, ma non è più questione di ore.