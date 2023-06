Roma, Frattesi rischia di sfuggire per la 4° volta: Inter pronta a chiudere

“Il maggior ostacolo del vivere è l'attesa, che dipende dal domani ma spreca l'oggi". Le parole di Seneca suonano sinistre sul caso Frattesi dove l'attesa è stata lunghissima e rischia di bruciarsi proprio sul più bello. La Roma, infatti, si è lasciato scappare il centrocampista azzurro già 4 volte : quando lo ha ceduto al Sassuolo nel 2017 insieme a Marchizza, quando non ha esercitato il diritto di recompra per meno di 7 milioni due anni dopo e nelle ultime due finestre di mercato quando Davide aveva già la valigia sul letto e la maglia numero 16 (con benedizione di De Rossi) pronta. Valutazione troppo alta, ma in fondo ballavano un paio di milioni. Ora la Roma ci riprova, ma sembra davvero troppo tardi. Perché nel frattempo Frattesi è esploso, sia in serie A che in Nazionale.

Se ne sono accorte Inter e Juventus che hanno ottenuto il sì del giocatore stufo di aspettare la Roma, il club che ha sempre messo in cima alle preferenze anche per ragioni familiari. Pinto gli aveva chiesto di aspettare fino al primo luglio, quando il club libero da vincoli di bilancio avrebbe riprovato l'assalto al Sassuolo. Ma come dice Seneca: "chi dipende dal domani spreca l'oggi". E oggi Inter e Juve sono piombate seriamente su Frattesi che vuole avere la nuova squadra prima dei raduni. Anche loro dipendono dalle uscite, ma la sensazione è che si forzerà la mano per non lasciarselo scappare col giocatore che dopo un anno scalpita per lasciare Reggio Emilia. Coi nerazzurri in pole. La cifra è sempre 35 milioni, sarebbe meno per i giallorossi che incasseranno il 30% dalla rivendita (che rappresenta anche plusvalenza). E la Roma? Aspetta, ed è pronta a tornarci a luglio. Se ancora il centrocampista sarà libero.