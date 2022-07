Roma, Frattesi è già a Trastevere: la fumata bianca è vicina

Il cerchio è quasi chiuso. Dopo Celik la Roma conta di chiudere entro il week end l’altro affare che si trascina da settimane. Davide Frattesi ha tutto pronto: ha fatto il pieno per andare da Fidene a Trigoria, ha ricevuto in eredità la maglia numero 16 da De Rossi , ha rinunciato al supplemento di ferie per farsi trovare da Mourinho e già si trova a Roma. Ieri il centrocampista si è goduto la sua città tra una passeggiata lungo il Tevere e una sosta a Castel Sant’Angelo . Chiunque lo incontrava gli chiedeva: “Ma insomma resti?”. Lui annuiva, sorrideva. Forse oggi si concederà un week end al mare, ma sempre a un passo dalla capitale. Non sia mai che chiamano per la firma. La Roma gli ha garantito il ritorno e anche l’incontro di ieri tra Pinto e Carnevali ha accorciato la distanza nonostante le parole del dirigente neroverde che punta a prendere il massimo possibile.

Due le chiavi che apriranno l’ultima porta: l’ok del Sassuolo per Cristian Volpato e la distanza economica tra le parti nella valutazione del centrocampista azzurro, che si è assottigliata da 7 a 5 milioni. Poi la promessa di prelazione su altri giovani che piacciono come Missori, Tripi e Falasca. L’ok di Frattesi è arrivato tempo fa per un contratto da 2 milioni a stagione. Per la fumata bianca è questione di ore. Si tratterebbe del 4° acquisto di Tiago Pinto dopo Matic, Svilar e Celik. Non basteranno, ma è abbastanza per far aprire il portatile a Mourinho?