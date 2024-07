Roma, forte gradimento per Assignon ma ancora nessuna offerta al Rennes

La Roma resta a caccia dei sei colpi (almeno) che Daniele De Rossi ha chiesto alla società. Ad esempio si sente parecchio la mancanza del terzino a destra e i giallorossi seguono con attenzione Lorenz Assignon del Rennes. Come riporta 'Sportitalia', da parte dei capitolini il gradimento è forte nei confronti del calciatore classe 2000 ma per ora questo non si è tradotto in una offerta ai francesi.