Roma, Fofana è in direzione Arabia Saudita: l’Al-Nassr è vicino all’accordo

Potrebbe sfumare presto un possibile pallino di mercato della Roma. Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato di come Seko Fofana, centrocampista di proprietà del Lens, potesse essere un profilo caldeggiata da Tiago Pinto per trovare quel tassello mancante nel cuore della squadra di Mourinho. Secondo Tuttomercatoweb, però, il giocatore sembrerebbe aver già trovato un accordo verbale con l'Al-Nassr e sarebbe pronto a partire verso l'Arabia Saudita. Oltre all'intesa verbale con l'ex Udinese, vi sarebbe anche una trattativa ben avviata con il Lens. All'orizzonte, insomma, la chiusura dell'affare non sarebbe molto lontana e la cifra che potrebbe consentire al club francese di accettare il trasferimento si attesta sui 30 milioni di euro.