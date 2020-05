Roma, Florenzi resta al Valencia fino al termine della stagione

Florenzi rimarrà in Spagna. Almeno fino al termine della stagione. E’ questo quello che emerge da plazadeportiva, nonostante si attenda ancora l’ufficialità per la ripresa della Liga (la data indice è quella del 12 giugno). L’ex capitano della Roma, passato in panchina dall’arrivo di Fonseca, era volato in prestito al Valencia a gennaio e ora potrà concludere la stagione 2019/2020 in virtù di un accordo raggiunto tra le due società. Tuttavia, il rapporto tra l’ex numero 24 giallorosso e i tifosi non è nato sotto una buona stella, né le prestazioni di Florenzi lo hanno fatto splendere in Spagna. “Qui ho trovato meno passione e un po’ più di libertà. È come se andassi al teatro, alla fine della partita è tutto finito. Nella stazione abbiamo fatto il biglietto per il treno come persone normali, a Roma invece avevamo la scorta“. Dopo queste parole, la risposta risentita dei tifosi del Valencia non è mancata: “A Roma eri capitano, qui non sei nessuno“.