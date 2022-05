Roma-Feyenoord, dalla finale al mercato: Senesi e Kocku sul taccuino di Pinto

Mancano 15 giorni alla sfida di Tirana, ma i due club potrebbero ritrovarsi anche a giugno per alcune trattative

Roma -Feyenoord è la sfida che può valere una stagione soprattutto per i tifosi che attendono una finale europea da 31 anni. I due club, oltre che a Tirana il 25 maggio, si incontreranno anche a giugno per delle trattative. I nomi sul taccuino di Pinto sono due: Senesi e Kocku. Il primo è nel mirino già dalla scorsa estate. Il centrale argentino non rinnoverà il contratto con gli olandesi. Mesi fa c’è già stato un incontro con l’agente, lo stesso di Paredes, per sondare il terreno. L’ingaggio del classe 1997 (2mln), che proprio oggi compie 25 anni, rientra nei piani dei Friedkin che avrebbero fissato un tetto massimo per gli stipendi dei nuovi arrivati. Il valore attuale è di circa 12 milioni di euro ma il contratto è in scadenza nel 2023 e la Roma potrebbe abbassare le pretese.

Mourinho ha richiesto un difensore centrale mancino e Senesi è tra gli uomini da tenere in considerazione per rinforzare il reparto arretrato giallorosso. Il dirigente portoghese è anche sulle tracce di Kocku per il dopo Veretout. L’ex allenatore del calciatore turco ha recentemente dichiarato che ha trovato l’accordo con un club di Serie A. E’ arrivata subito la smentita: "Non ne so nulla. Di queste cose se ne occupa mio padre, presumo che quando ci sarà qualcosa allora me lo dirà”. L’asse Roma-Feyenoord si scalda non solo per la finale di Conference League ma anche per il calciomercato.