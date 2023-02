Roma Femminile, ufficiale l’arrivo di Losada: “Non vedo l’ora di debuttare”

Victoria "Vicky" Losada è una nuova calciatrice della Roma. Lo ha comunicato il club tramite i propri account social. La centrocampista spagnola classe '91 arriva a parametro zero dpo aver rescisso il contratto con il Manchester City. "Sono molto contenta di essere qui non vedo l’ora di debuttare, di conoscere i nostri tifosi e la città. Vivo questo momento con molta ambizione, abbiamo tanti obiettivi da raggiungere insieme”. Queste le sue prime parole da giallorosso rilasciata ai canali ufficiale del club. Losada arriva nella Capitale dopo aver vinto in carriera 1 Champions League, 6 campionati spagnoli, 7 Coppe di Spagna, 1 Supercoppa spagnola, e una FA Womens Cup con la maglia dell'Arsenal.