Roma Femminile, colpo in difesa: arriva Elena Linari

Gran colpo in difesa per la Roma Femminile. Il club giallorosso, come riporta Sky Sport, ha infatti trovato l’accordo con Elena Linari. Il difensore ha rescisso il proprio contratto con il Bordeaux e nei prossimi giorni sarà nella Capitale per visite mediche e firma. La ventiseienne, che ha un passato anche in maglia Atletico Madrid, è da tempo nel giro della Nazionale italiana, con cui ha collezionato più di 60 presenze in carriera. Nonostante l’infortunio di Hegerberg, la coach Betty Bavagnoli ha un motivo per sorridere in una stagione sinora difficile: Elena Linari sarà presto giallorossa.