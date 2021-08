Roma, Fazio in uscita ma può restare in Serie A: c’è il Genoa

L'argentino si allena con gli esuberi da luglio in attesa di una nuova sistemazione

Federico Fazio è sempre in uscita dalla Roma e il futuro dell'argentino potrebbe essere ancora in Serie A. Come riporta Il Secolo XIX, sul difensore ci sarebbe il Genoa, alla ricerca di un centrale. Registrate le difficoltà per arrivare a Maksimovic, attualmente svincolato, il ds rossoblù Marroccu avrebbe pensato proprio a Fazio, fuori rosa nella Roma e in attesa di una nuova squadra che voglia scommettere su di lui. Già in passato le strade del classe 1987 e del Grifone potevano intrecciarsi, ma l'argentino non era mai riuscito a trovare l'accordo per trasferirsi a Genova.