Roma, fattore S: ora è sprint su Scamacca e Sanches

Passano i giorni, sta per finire luglio ma il mercato della Roma sembra bloccato come il tappo di una bottiglia di spumante. A breve però quel tappo potrebbe saltare. Dopo l'arrivo di Pinto in Portogallo, infatti, è prevista l'accelerazione sulla coppia Gianluca Scamacca - Renato Sanches. Capite le difficoltà immediate di poter arrivare a Morata (visto il gioco al rialzo dell'Atletico), il tecnico avrebbe dato comunque il suo gradimento per l'attaccante italiano che sta facendo di tutto per riprendere la strada della capitale. In queste ore Scamacca ha anche tolto dalla bio di Instagram la dicitura "calciatore del West Ham" per poi pubblicare un tweet in cui ricordava la firma avvenuta un anno fa col club londinese con tanto di foto-ricordo dei principali momenti. Segnali chiari di una trattativa che potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro, tra un ghiacciolo al bar e un bagno al mare.