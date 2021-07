Roma, fatta per Under e Pau Lopez al Marsiglia: i dettagli dell’affare

L'attaccante parte con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni, mentre il portiere si parla di 12 milioni con un obbligo legato alle presenze

Manca solo l'ufficialità: Under e Pau Lopez saranno dei nuovi giocatori del Marsiglia. Il turco è partito per la città francese nel pomeriggio e tra oggi e domani svolgerà le visite mediche. La cifra che il club di Ligue 1 corrisponderà alla Roma per l'attaccante è di 8 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto, garantendo ai giallorossi il 20% sulla futura rivendita. Per quanto riguarda il portiere, ancora alle prese con l'infortunio alla spalla, si parla di prestito oneroso (500mila euro) con l'obbligo di riscatto fissato a 12 milioni, stavolta condizionato alle presenze, al quale aggiungere un milione di bonus. Così la Roma si libera di due ingaggi importanti e può finalmente iniziare a pensare al calciomercato in entrata, in particolar modo a Rui Patricio e Xhaka.