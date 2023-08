Roma, fatta per Paredes e Renato Sanches: i dettagli

La Roma ha trovato subito l'erede di Matic. E' fatta per l'arrivo in giallorosso di Leandro Paredes, come riporta TyC Sport. Accordo trovato tra Psg e Roma, anche se non si conoscono le cifre e la formula del trasferimento. Contratto biennale con opzione per un terzo all'ergentino che potrebbe arrivare a Roma domani o al massimo martedì. Pinto ha raggiunto col Psg anche l'accordo per il passaggio in giallorosso di Renato Sanches. Come riporta footmercato.net il centrocampista portoghese arriva in prestito con riscatto a 12 milioni di euro più bonus che dicenta obbrigatorio se il Renato Sanches giocherà 30 partite in questa stagione.