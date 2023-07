Roma, Faticanti è sul mercato: non rientra nei piani di Mourinho

L'avventura di Giacomo Faticanti con la Roma potrebbe essere arrivata al capolinea. Il capitano della Primavera non rientra nei piani tattici di José Mourinho e di conseguenza il club giallorosso sta valutando la cessione a titolo definitivo come accaduto con Missori e Volpato. Su di lui si è interessato in particolare il Brugge, presentando però un'offerta non congrua e rispedita al mittente. Dopo il Mondiale Under 20 e l'Europeo Under 19 vinto da protagonista con la fascia da capitano al braccio, per Faticanti sembra essere arrivato il momento di fare il salto in prima squadra anche se lontano da Trigoria.