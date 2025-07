Calciomercato Roma, Ezzalzouli torna nel mirino di Massara

La Roma è a caccia di un esterno sinistro. E nell'elenco dei possibili obiettivi secondo Gazzetta Regionale continua a esserci anche Abde Ezzalzouli del Real Betis. Il Como infatti sembra aver mollato la presa per il 23enne marocchino che nell'ultima stagione si è messo in mostra in Liga e nella Conference dove ha realizzato ben 6 gol. L'agenzia che cura i suoi interessi, la IF Football, è la stessa di Angeliño. Il costo è di poco inferiore ai 20 milioni.