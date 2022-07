Roma, esuberi in vendita. Da Veretout a Diawara: agosto o mai più

Dopo gli arrivi si passa a sfoltire. Tanti i casi spinosi per Tiago Pinto. E l'obiettivo di cedere tutti a titolo definitivo

Francesco Balzani

Fine di luglio, periodo di scadenze. Tempo (per qualcuno) di partire per le vacanze, per altri di tornare. Porta, quest’anno, da aprire con vista campionato visto che si inizia prima di Ferragosto. Proprio quella porta è aperta da tempo per parecchi giocatori che ancora vestono la maglia della Roma. Dopo i botti in arrivo per Tiago Pinto è arrivato il momento di fare un’analisi finale per agosto sui tanti esuberi. E se possibile l’impegno sarà ancora più duro che convincere Dybala e Wijnaldum anche perché i Friedkin hanno deciso di non concedere più prestiti senza costrutto. Chi vuole i giocatori della Roma deve pagarli, o almeno promettere di farlo.

Veretout, Perez e Kluivert: si punta al tesoretto da 30 milioni

I cartellini più pesanti sono quelli Jordan Veretout e Carles Perez. Due giocatori che col passare dei mesi hanno trovato sempre meno spazio con Mourinho pur garantendo impegno e serietà (soprattutto nel caso dello spagnolo). Mercato ne hanno, ma per ora non alle cifre che farebbero contenta la Roma. Il francese è stato avvicinato soprattutto dal Marsiglia dove ritroverebbe Pau Lopez e Under. Fin qui però non si è andati oltre gli 8-9 milioni mentre la Roma ne vuole almeno 4 di più. Con l’arrivo quasi certo di Wijnaldum e quello probabile di un altro centrocampista però per Veretout il campo si ridurrebbe ancora di più. Il suo agente è a caccia di soluzioni, che in Italia scarseggiano anche per l’alto stipendio da quasi 3 milioni. Una squadra che ha già detto sì a Carles Perez c’è invece. Ed è il Celta Vigo, meta preferita dall’attaccante. Il problema è la formula. La Roma vuole inserire almeno l’obbligo di riscatto dopo tot presenze mentre il club spagnolo lo vorrebbe in prestito con diritto. E’ già fuori dal progetto da tempo, invece, Justin Kluivert. Il Nizza ha tirato troppo la corda fino a lasciarlo andare. Timidi sondaggi di West Ham e Lione, ma finora nessuno si è fatto avanti con una offerte definitiva. Impossibile il prestito visto che l’olandese va a scadenza 2023.

I fuori rosa in cerca di squadra: Diawara e Villar

Ancora più dura sarà trovare una nuova famiglia a giocatori da tempo ai confini di Trigoria. Il caso più spinoso è Diawara che guadagna 2,5 milioni e fin qui ha rifiutato tutte quelle destinazioni in grado di garantirgli il maxi stipendio (in Turchia). In Italia resta l’interesse del Lecce che pretende però il pagamento di oltre la metà del compenso da parte della Roma. Il giocatore, dopo due anno di anonimato, vorrebbe andare in Liga ma il Valencia si è tirato indietro quasi subito. Qualche speranza in più per Villar. L’accordo col Monza sembrava totale ma si è arenato sulla questione bonus. Può essere ripreso ad agosto. Detto che il grave infortunio ha tolto Darboe dal mercato restano poi altri esuberi di minor peso targati sempre Monchi come Coric (piace al Norimberga) e Bianda.