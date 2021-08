Roma: ecco la lista delle cessioni e degli acquisti del mercato

I nomi del mercato giallorosso

CESSIONI: Mirante (p, Svincolato); J.Jesus (d, Inter); B.Peres (d, Trabzonspor); Greco (p, Potenza); Cardinali (p, Latina); Florenzi (d, Milan); Bianda (d, Nancy); Valeau (d, Seregno); Coric (c, Zurigo); Astrologo (c, Vis Pesaro); Pedro (a, Lazio); Podgoreanu (d, Spezia); Celar (a, Lugano); Providence (a, Bruges); Buttaro (d, Palermo); Antonucci (a, Cittadella); D’Orazio (a, SPAL); Tall (a, Olimpia Lubiana); PauLopez (p, Marsiglia); Under (a, Marsiglia); Kluivert (a, Nizza); Dzeko (a, Inter); Pezzela (d, Siena); Milanese (c, Alessandria); Sdaigui (d, Monterosi Tuscia); Pastore (c, Svincolato); Bamba (a, Leixoes); Bouah (d, Teramo); Ciervo (a, Sampdoria)