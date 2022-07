Roma, ecco dove gioca Dybala con Mourinho e…Zaniolo

“Toda joia toda beleza” è appena diventata la hit estiva dei tifosi giallorossi nonostante sia uscita 15 anni fa’. Da pochi minuti è arrivata la notizia che tutti aspettavano. Dybala sarà un nuovo della Roma e tra domani e mercoledì svolgerà le visite mediche in Portogallo. Decisiva la chiamata di Mourinho che ha convinto l’ex Juventus ad accettare la proposta di Pinto. Dopo il mercato di reazione dello scorso anno, in questi due mesi lo Special One è stato accontentato in tutto. Come giocherà la Roma con l’argentino? Nelle prime uscite stagionali il tecnico ha proposto nuovamente la difesa a tre. Modulo che agevolerebbe le caratteristiche tecniche di Dybala. Infatti, con il 3-4-2-1, il fantasista giocherebbe alle spalle di Abraham. Ventinove presenze la passata stagione e 10 gol messi a segno, “La Joya” è il partner perfetto per Tammy e il fuoriclasse che tutti aspettavano.

L’estate è fatta per sognare e i tifosi adesso possono farlo. Dybala sta atterrando in Portogallo dove conoscerà il mister e i suoi nuovi compagni. Tra cui anche Nicolò Zaniolo. Il numero 22 fino a pochi giorni fa’ era dato in partenza ma adesso può cambiare tutto. L’offerta della Juventus non arriva, i bianconeri hanno ceduto De Ligt al Bayern e devono necessariamente investire in difesa. Mourinho potrebbe pensare di tornare al ‘vecchio’ 4-2-3-1, con Zaniolo e Dybala sulle fasce e capitan Pellegrini dietro a Abraham. La maggior parte dei romanisti vorrebbe vedere Nico e Paulo dietro ad Abraham con il numero 7 in coppia con Matic a centrocampo. Mourinho ci penserà, nessuno come lui sa gestire al meglio l’abbondanza in gruppo.