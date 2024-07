Roma, ecco Dahl: numeri da record in Svezia, poco social e l’età giusta per esplodere

La Roma è prossima a chiudere l'operazione che porterà Samuel Dahl, terzino classe 2003, nella capitale. L'accordo con il Djurgården prevede un esborso di circa 4,5 milioni di euro, una cifra comunque significativa per un giovane di appena 21 anni. Nato il 4 marzo 2003 a Vasteras (Svezia), Dahl è cresciuto nelle giovanili della squadra locale prima di passare all'AIK nel 2020, dove ha giocato nell'Under 17 e nell'Under 19. Il suo esordio tra i professionisti avviene a soli 16 anni con il Vasteras in seconda divisione. Nel 2022, l'Orebro lo acquista, e dopo due stagioni viene ceduto al Djurgarden, permettendogli di giocare nella Serie A svedese. Il 12 gennaio 2024, Dahl ha debuttato con la nazionale maggiore svedese in un'amichevole contro l'Estonia. Nel campionato svedese, Dahl ha collezionato statistiche impressionanti: è il migliore per azioni difensive, duelli difensivi e intercetti, secondo DataMB. È anche il secondo per expected assist e il terzo per shot assist e passaggi in tutto il campionato, registrando il 99esimo percentile di azioni difensive. La sua abilità nella corsa progressiva (89esimo percentile) e la propositività in fase offensiva (96esimo percentile di expected assist) lo rendono un terzino moderno e dinamico, ideale per il gioco di De Rossi. Dahl arriva alla Roma con 13 presenze stagionali nel Djurgarden. Ha già fornito due assist, fornendo una media di 1.3 recuperi e 3.7 tackle per partita. Nonostante non abbia ancora segnato tra i professionisti, il suo stile di gioco tecnico e veloce lo rende un candidato ideale per la difesa a 4. Per caratteristiche e altezza (1,71m) ricorda Angeliño. Piccola curiosità: nonostante la giovane età, Dahl non ama molto i riflettori dei social media. Il suo profilo è scarno, con poche foto della sua squadra e un solo selfie allo specchio. Segue i grandi del calcio come Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo, mostrando un chiaro focus sulla sua carriera. L'acquisto di Dahl sarebbe sicuramente in linea con il nuovo progetto intrapreso da De Rossi e Ghisolfi, ovvero quello di investire su giovani talenti per farli diventare patrimonio nel club a lungo termine. Lo svedese rappresenta una valida alternativa ad Angeliño e può solo crescere alle spalle dello spagnolo.