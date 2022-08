Roma, ecco come (non) cambia il mercato dopo l’infortunio di Wijnaldum

Mercato di reazione. Per qualche mese lo avevamo dimenticato, sembrava ormai tutto filare liscio in attesa dell’arrivo di Belotti e un difensore che avrebbero completato il cerchio. Ma le estati romaniste sono sempre madide di imprecazioni oltre che di sudore. Il crack di Wijnaldum potrebbe rimettere in gioco le strategie nonostante da Trigoria al momento venga assicurato che non si tornerà su un centrocampista anche perché i tempi di recupero dell’olandese non dovrebbero essere lunghissimi e visto che c'è una sosta tra poco più di due mesi. Ma, vedendo la rosa, Mourinho potrebbe pensarla diversamente. Gini starà fuori almeno fino a novembre, e quindi tornerà a gennaio in giallorosso. Una ventina di partite tra campionato ed Europa League. Per questo potrebbe anche non bastare affidarsi alla crescita di Bove o al sacrificio di Pellegrini .

La “fortuna” è che il mercato è ancora aperto e quindi si può andare oltre gli svincolati (ci sarebbe Grillitsch). Per mesi è stato inseguito Frattesi che rappresenterebbe una alternativa valida anche in futuro. Il problema è il Sassuolo che continua a sparare alto (in totale 35 milioni) così come ha fatto d’altronde per Scamacca e Raspadori. Difficile abbassi la posta proprio ora. Altri nomi in cerca di squadra sono quelli di Allan, Zakaria e Paredes. Ma gli ingaggi pesano e il tempo stringe. Più semplice potrebbe essere arrivare a Lukic che ha già manifestato la voglia di lasciare Torino. Possibile che si attendi la fine del mercato per beccare un’occasione. E se non dovesse arrivare si andrà avanti così, fino a gennaio. E Belotti? In teoria l’infortunio di Wijnaldum non dovrebbe cambiare i piani. Il caso vuole che proprio il protagonista del contrasto (Felix Afena-Gyan) sia l’ago della bilancia per l’arrivo del Gallo. Il ghanese sta tentennando per la soluzione Cremonese, ma nelle prossime ore potrebbe arrivare l’accelerata dovuta anche al clima esageratamente negativo che ora aleggia sulla testa del ragazzo. A pagare dazio semmai dovrebbe essere il difensore. Se Tiago Pinto decidesse di tornare sul mercato dei centrocampisti, infatti, Mou potrebbe rinunciare al quinto centrale. Anche in questo caso fino a gennaio. Quando Wijnaldum tornerà. Quando la sfiga finirà, forse.