Roma, è ufficiale il passaggio di Vina al Sassuolo: “In bocca al lupo Matias”

La Roma non acquista, ma vende senza sosta. E' ufficiale, infatti, il passaggio di Matias Vina in prestito con diritto di riscatto sui 10 milioni al Sassuolo. Il club giallorosso lo ha annunciato con un comunicato ufficiale: "L’AS Roma comunica di aver ceduto al Sassuolo a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, Matias Vina. In giallorosso, l’esterno sinistro uruguayano ha collezionato 44 presenze. Nel 2023, ha vestito la maglia del Bournemouth. In bocca al lupo, Matias!". Vina raggiunge Volpato e Missori in Romagna.