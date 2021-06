Roma, è pressing per Xhaka. Campbell: “Arsenal, tienilo”

L'ex difensore dei Gunners commenta l'intenzione del club londinese di mettere Xhaka sul mercato: "È stato fondamentale, ho idea che resterà un altro anno"

"Non puoi sbarazzarti di tutti i giocatori esperti. Bellerin e Xhaka sono stati messi sul mercato ma entrambi sono stati fondamentali nella stagione passata. Entrambi sono stati fantastici, conoscono il club a fondo e possono essere d'esempio per i giovani. Se vendi giocatori del genere, chi insegnerà ai nuovi acquisti cosa significa giocare per l'Arsenal?" si chiede l'ex giocatore, che si spinge a fare una previsione: "Penso che sia Bellerin sia Xhaka rimarranno un altro anno". Nel mentre continua il pressing della Roma. La società giallorossa ha offerto 14 milioni più 3 di bonus per assicurarsi Xhaka: un po' poco per l'Arsenal, che per il giocatore avrebbe fissato il prezzo intorno ai 23 milioni.