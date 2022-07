Roma e l’Italia: Wijnaldum aveva già detto sì nel 2016, ora la storia è cambiata

Il centrocampista del Liverpool infatti, era già stato vicino alla maglia giallorossa nel lontano 2016, quando Sabatini portò a Roma i suoi agenti per trattare con il Newcastle. All'epoca come oggi, il pressing e l'interesse per il classe 90' si facevano sentire, tanto da incuriosire anche Juventus e Inter. Per la Roma però si parlava di obiettivo "concreto" dal valore di 20 milioni, prima dell'arrivo di una proposta di 30 più bonus da parte del club inglese. Sembrava un "sì" quindi quello dell'olandese, un possibile approdo nella capitale sfumato poi dalla scelta di restare in Premier. Quello stesso anno, anche se come motivi secondari, la trattativa non andò come sperato, visto il recupero di Strootman e il ritorno di Leandro Paredes. L'Italia, era quindi un polo attrattivo per il giocatore, che non ha mai nascosto la volontà di trasferirsi un giorno in serie A. Ed ora, come altro polo attrattivo, oltre al clima mite e la cucina mediterranea c'è anche un certo José Mourinho.