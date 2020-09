Roma e Inter trovano l’accordo per Kolarov: 1 milione più bonus ai giallorossi

Aleksandar Kolarov sempre più promesso sposo dell’Inter. Secondo quanto riporta “Il Tempo”, Roma e nerazzurri sono vicini alla stretta di mano per la cessione dell’esterno. Affare che vedrà i giallorossi incassare 1 milione di euro più bonus dalla vendita del serbo. Una trattativa lampo, che aveva visto la società di Zhang raggiungere l’accordo con il club capitolino prima di trovare la quadra definitiva con il giocatore. Il serbo spingeva per firmare un contratto biennale, ma alla fine la stretta di mano è arrivata sulla base di un annuale con opzione per il secondo.