Roma, è il giorno di Frattesi: lo aspettano Mourinho e la 16 di De Rossi

Secondo Paulo Coelho “gli uomini sognano più il ritorno che la partenza”. Sarà per questo che Davide Frattesi scrolla continuamente il cellulare sui lettini bianchi davanti al mare di Ostia e ora di fronte a quello certamente più brillante della Sardegna. Il centrocampista di Fidene è in continuo contatto con il suo agente Riso e con i tanti amici e familiari romani che ne aspettano il ritorno definitivo. A loro ha confidato che De Rossi lo ha “benedetto” concedendogli la maglia numero 16, quella del suo mito da bambini . Tra oggi e domani l’attesa potrebbe finire anche se l’ufficialità dovrebbe arrivare dopo il 30 giugno per ragioni di bilancio. Pinto , infatti, vola a Milano e come primo obiettivo c’è quello di chiudere la trattativa col Sassuolo per riportare a Trigoria un ragazzo che non avrebbe mai voluto lasciare la capitale. I discorsi sono avviati da tempo, Frattesi ha ricevuto rassicurazioni: l’affare si farà.

Da definire alcuni aspetti legati alle contropartite che andranno ad abbassare sensibilmente il prezzo iniziale di 30 milioni sparato da Carnevali. Nell’incontro tra oggi e domani si dovrebbe arrivare alla fumata bianca che prevede un esborso di 18 milioni incluso lo sconto del 30% scaturito dalla clausola. E i giovani? Per loro si intavoleranno trattative separate. Pinto ha assicurato un diritto di prelazione al Sassuolo per alcuni elementi tra cui Volpato, Tripi e Falasca. Non per Bove. Ma si parlerà anche di Carles Perez che può tornare utile al Sassuolo in caso di partenza futura di Berardi, magari proprio alla Roma che deve ancora capire il destino di Zaniolo. Oggi, però, è il giorno di Frattesi che l’accordo con la Roma lo ha trovato da tempo e non vede l’ora di prendere l’aereo per firmare il contratto e poi ripartire per la Grecia con l’anima in pace. Quella di un romanista che torna a casa. Quella di un elemento della Nazionale che Mourinho vuole per sostituire Veretout. E visto il rendimento dell’ultima stagione non può essere che un miglioramento.