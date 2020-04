Roma e Fiorentina preparano il maxi-scambio: Biraghi e Pezzella per Florenzi e Spinazzola

Roma e Fiorentina studiano il maxi-scambio per l’estate. Non solo Biraghi e Spinazzola, sul piatto potrebbero finire anche l’ex capitano giallorosso Florenzi e l’attuale capitano viola Pezzella. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Petrachi sta provando a studiare alcune mosse che gli permetteranno di abbassare il monte ingaggi, come richiesto da Pallotta. Sia Spinazzola che Florenzi guadagnano tre milioni netti all’anno, due tra i contratti più “pesanti” nel monte ingaggi romanista. E Pradé è da tempo un ammiratore di entrambi i terzini giallorossi. Biraghi, attualmente all’Inter in prestito, è destinato a tornare in viola in estate e potrebbe subito essere inserito in una nuova trattativa. Dopo aver concluso con successo l’affare Veretout la scorsa estate, Roma e Fiorentina potrebbero di nuovo stringersi la mano e farsi felici a vicenda.